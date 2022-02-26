Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

26.02.2022 18:01
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat AltanMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih Uçan), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Pizzi (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih Uçan), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Pizzi (Dk. 46 Aleksic), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), Okaka

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Toure (Dk. 65 Münir Levent Mercan), Emre Mor (Dk. 84 Salibur), Borini (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 65 Karamoh)

Goller: Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 88 Münir Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 72 Salih Uçan, Dk. 80 Okaka (Medipol Başakşehir)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.

63. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Berkay, uygun pozisyondaki Salih'e pasını attı. Salih, Karagümrük kalesini cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, kaleci Viviano köşeye giden topu kornere çeldi.

70. dakikada Fatih Karagümrük'ün hızlı gelişen atağında Biglia soldan bindiren Borini'nin önüne topu gönderdi. Borini ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.

Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Ömer Ali Şahiner, Yılmaz Murat, Salih Uçan, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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