Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Yasin Kol, Kemal Yılmaz, Murat Altan
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 77 Ömer Ali Şahiner), Tolga Ciğerci (Dk. 60 Salih Uçan), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 60 Chadli), Pizzi (Dk. 46 Aleksic), Trezeguet (Dk. 77 Gulbrandsen), Okaka
VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Burak Bekaroğlu, Balkovec, Caner Erkin, Biglia, Toure (Dk. 65 Münir Levent Mercan), Emre Mor (Dk. 84 Salibur), Borini (Dk. 78 Jimmy Durmaz), Bistrovic, Ahmed Musa (Dk. 65 Karamoh)
Goller: Dk. 25 Trezeguet (Medipol Başakşehir), Dk. 39 Borini, Dk. 41 Ahmed Musa (VavaCars Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 54 Caner Erkin, Dk. 88 Münir Levent Mercan (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 72 Salih Uçan, Dk. 80 Okaka (Medipol Başakşehir)
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
63. dakikada ev sahibi takım beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Berkay, uygun pozisyondaki Salih'e pasını attı. Salih, Karagümrük kalesini cepheden gören pozisyonda yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu, kaleci Viviano köşeye giden topu kornere çeldi.
70. dakikada Fatih Karagümrük'ün hızlı gelişen atağında Biglia soldan bindiren Borini'nin önüne topu gönderdi. Borini ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarıya gitti.
Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı.
Kaynak: AA
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