Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.04.2022 16:50
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Alsancak Mustafa DenizliHakemler: Sarper Barış Saka, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar BirinciAltay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, İbrahim Öztürk, Naderi, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Poko, Thiam, Rodriguez, BambaMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lima, Deniz...

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ceyhun Sesigüzel, Bahtiyar Birinci

Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, İbrahim Öztürk, Naderi, Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Poko, Thiam, Rodriguez, Bamba

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Leo Duarte, Epureanu, Lima, Deniz Türüç, Salih Uçan, Tolga Ciğerci, Trezeguet, Aleksic, Okaka

Gol: Dk. 40 Trezeguet (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Dk. 21 Zeki Yıldırım (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Altay-Medipol Başakşehir maçının ilk 45 dakikalık bölümünü konuk ekip 1-0 önde bitirdi.

14. dakikada sol kanattan Epureanu'nun yaptığı ortada Aleksic'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

17. dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışının ardından ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği topu kaleci Volkan son anda kornere çeldi.

28. dakikada Rodriguez'in pasıyla penaltı noktası yakınında topla buluşan müsait durumdaki Bamba'nın şutunda, kaleci Volkan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

33. dakikada Lima'nın sol kanattan yaptığı ortada İbrahim'e rağmen topa iyi yükselen Aleksic'in kafa vuruşunda kaleci Lis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

40. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'in ceza sahası dışından attığı sert şutta kaleci Lis'ten dönen topla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Trezeguet'nin şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

Müsabakada ilk yarısı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

YORUMLAR
500
Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti Başakşehir Altyapı Sorumlusu İzmir'deki o stadın görüntülerini paylaştı: Kırık camlar ve toprak saha görenlerin tepkisini çekti Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Altay: 0 Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Ceyhun Sesigüzel, Zeki Yıldırım, Başakşehir, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
16:46 Evinin kapısına astığı not takdir topladı: Aç isen, susuz isen kapıyı çal
16:43 İçişleri Bakanlığı açıkladı: PKK'dan kaçan örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu
16:15 Burak Yılmaz transferine her iki yönetim de sıcak bakıyor! Deneyimli futbolcu lige geri dönüyor
16:10 İş vaadiyle cinsel ilişkiye zorlanan kadınlar kurtarıldı! 1 kişi gözaltında alındı
16:02 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Gelibolu-Tekirdağ etabını Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı
15:57 AK Parti'den ayrılıp CHP'ye üye olan vatandaş, AK Parti üyelik kartını kürsüye attı: Üyelik rozetini Kılıçdaroğlu taktı
15:53 Sahurda iPhone kuyruğu: 3 bin liralık indirim için birbirlerini ezdiler, kavga ettiler
15:51 ASAP Rocky hamile sevgilisi Rihanna'yı Amina Muaddi ile aldattı mı? İddialara ilk ağızdan yanıt geldi!
15:48 Hatay'da kazanan çıkmadı: Sivas'la berabere kaldı
15:08 MHP'de 'enflasyon' depremi: Baki Ersoy istifa etti! "Zamlar milletin belini büküyor" dediği için ihracı isteniyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 16:58:48. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement