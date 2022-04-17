Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

17.04.2022 14:26
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: MEDAŞ Konya BüyükşehirHakemler: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütokİttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed HassanGaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker,...

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Volkan Bayarslan, Gökhan Barcın, Murat Ergin Gözütok

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Caulker, Tosca, Halil İbrahim Pehlivan, Vetrih, Doğan Erdoğan, Furkan Soyalp, Maxim, Muhammet Demir, Figueiredo

Goller: Dk. 31 Çekiçi, Dk. 43 Ahmed Hassan (İttifak Holding Konyaspor)

Kırmızı kart: DK. 37 Doğan Erdoğan (Gaziantep FK)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep FK maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

8. dakikada Michalak'ın sağ kanattan ortasında Çekiçi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

22. dakikada Hazdiahmetovic'in köşe vuruşunda topu önünde bulan Soner Dikmen'in bekletmeden vuruşunda Kitsiou topu kale çizgisinden uzaklaştırdı.

24. dakikada Skubic'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Michalak'ın vuruşunda kaleci Günay Güvenç gole izin vermedi.

31. dakikada ev sahibi ekip öne geçti Bytyqi'nin pasında altıpas üzerinde topa iyi yükselen Çekiçi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

36. dakikada Doğan Erdoğan'ın Hadziahmetovic'e müdahalesinde hakem Volkan Bayarslan sarı kartına başvurdu. Daha sonra VAR incelemesine davet edilen Bayarslan, sarı kartı iptal ederek Doğan Erdoğan'ı direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

41. dakikada Skubic'in kafayla gönderdiği topa iyi yükselen Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda top direkten döndü.

43. dakikada yeşil-beyazlı ekip farkı 2'ye çıkardı. Michalak'ın ortasında topa iyi yükselen Ahmet Hassan'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig
Futbol: Spor Toto Süper Lig

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 2 Gaziantep FK: 0 (İlk yarı) Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanmak üzere Mevlana bölgesinde tarihi dönüşüm tamamlanmak üzere

Volkan Bayarslan, Günay Güvenç, Konyaspor, Konya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan talebiyle Mariupol'deki camiye sığınan Türkler artık özgür
14:10 Arda Güler'den duygulandıran istek: Abi sıkı tut kaybolmasın
14:08 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in oğulları Karan 3 yaşında girdi!
13:45 Fatih Terim'den heyecanlandıran mesaj: Türk futboluna miras bırakmak istiyorum
13:40 İstanbul Fatih'te taksiyle uyuşturucu ticareti yapan 4 kişi yakalandı
13:21 Rus milyarder Deripaska'nın lüks yatı Fethiye kıyılarında görüntülendi
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 14:37:43. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement