Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

17.04.2022 16:59
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Ata YıldırımKasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Savranlar, Ata Yıldırım

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest (Dk. 18 Spajic), Evren Eren Elmalı, Mortadha, Doğucan Haspolat, Tunay Torun, Fall, Hajradinovic, Muleka

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Samet Akaydin, Rassoul, Stambouli, Gökhan İnler, Yunus Akgün, Belhanda, Vargas, Balotelli

Goller: Dk. 11 Doğucan Haspolat, Dk. 45+1 Muleka (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 45+3 Balotelli (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 29 Rassoul (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Kasımpaşa-Adana Demirspor maçının ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Tunay Torun'un ceza sahası içi sol çaprazdan çıkardığı şutta top kaleci Muric'ten döndü. Fall'ın dönen topa yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

11. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Tunay Torun'un sağdan ortasında, Donk'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top Rassoul'dan döndü. Donk'un bir kez daha tamamlamak istediği meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı. Ceza sahası içinde topla buluşan Doğucan Haspolat'ın vuruşunda top tekrar Rassoul'dan döndü. Oluşan karambolde topu tekrar önünde bulan Doğucan, penaltı noktasının solundan bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

27. dakikada Balotelli'nin ceza yayının gerisinden yaptığı sert vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta topla buluşan Muleka, pasını sağ çaprazdan ceza sahasına yönelen Hadergjonaj'a verdi. Bu oyuncu topu tekrar Muleka ile buluşturdu. Muleka'nın ceza sahası içinde bekletmeden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.

45+3. dakikada Adana Demirspor 10 kişi kaldı. Orta sahada Balotelli ile girdiği ikili mücadelede Doğucan Haspolat yerde kaldı. Maçın hakemi Kadir Sağlam, Balotelli'yi direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Kasımpaşa, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

YORUMLAR
500
Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinden paylaştı: Sevmek ayıp mı yahu Hakan Ural Dolmabahçe Sarayı'ndaki iftar yemeğinden paylaştı: Sevmek ayıp mı yahu CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı Tarkan, keçi yavrularını meleyerek çağırdığı anları paylaştı

Recep Tayyip Erdoğan, Ertuğrul Taşkıran, Kadir Sağlam, Tarkan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
16:50 Burdur'da yaşadığı dairenin salonda 68 yaşındaki emekli öğretmen ölü bulundu
16:39 MHK'de istifa eden Ferhat Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik başkan oldu
16:39 CHP'li Özgür Özel tepki gösterdi: Erdoğan, 'İsteyen herkesin çalışacak işi vardır' diyerek 85 milyonla alay ediyor
16:33 Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz
16:22 Rusya'dan dikkat çeken paylaşım! Ukrayna'nın batırdığı Moskva mürettebatı ilk kez görüntülendi
15:55 Nihat Özdemir'in ardından MHK Başkanı da görevi bıraktı
15:42 Konyaspor, Gaziantep FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti!
15:41 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun masasındaki son anket
15:32 Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü!
15:28 Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 17:06:53. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement