Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Antalya
Hakemler: Mete Kalkavan, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Kudryashov, Güray Vural, Fredy, Fernando, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan Sinik, Wright
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Soner Dikmen, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan
Goller: Dk. 5 Guilherme (Penaltıdan), Dk. 13 Çekiçi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Luiz Adriano, Dk. 16 Ndao (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kart: Dk. 30 Adil Demirbağ (İttifak Holding Konyaspor)
Spor Toto Süper Lig'de 36. haftanın kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin ilk yarısı 2-2 eşitlikle tamamlandı.
3. dakikada İttifak Holding Konyaspor penaltı kazandı. Luiz Adriano'nun ceza sahasında Çekiçi'ye müdahalesi sonrası VAR incelemesi yapan hakem Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi.
5. dakikada konuk ekip penaltı golüyle öne geçti. Penaltı atışını kullanan Guilherme, kaleci Boffin'in sağından meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
9. dakikada Fraport TAV Antalyaspor eşitliği yakaladı. Bünyamin Balcı'nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Luiz Adriano, meşin yuvarlağı kaleci Sehic'in solundan ağlara gönderdi: 1-1.
13. dakikada konuk ekip ikinci kez öne geçti. Çekiçi, takımının kaleyi ön cepheden gören noktadan kazandığı serbest vuruşta düzgün ve sert şut çekti. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
16. dakikada Akdeniz ekibi skora yine eşitlik getirdi. Fredy'in ceza sahası sol çaprazdan pasında sağ çaprazda topla buluşan Ndao, topu ağlara gönderdi: 2-2.
Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 sona erdi.
Kaynak: AA
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