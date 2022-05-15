Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mert Güzenge, Hakan Yemişken, Selahattin Altay

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi Yıldırım, Brecka, Bruma, Hadergjonaj, Aabid, Eysseric, Fall, Hajradinovic, Muleka, Umut Bozok

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Fernando, Fredy, Ndao, Luiz Adriano, Doğukan Sinik, Haji Wright

Goller: Dk. 19 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 37 Umut Bozok (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kasımpaşa-Fraport TAV Antalyaspor maçının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.

19. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Naldo'nun kendi yarı sahasından uzun pasında sol kanatta topla buluşan Haji Wright, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu sol çaprazda Brecka'yı şık bir şekilde çalımladıktan sonra topu altıpasın içindeki Fredy ile buluşturdu. Fredy'nin bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

29. dakikada konuk takım ikinci gole yaklaştı. Luiz Adriano'nun sağdan ortasında Brecka'dan seken top, Bünyamin Balcı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun penaltı noktasının gerisinden yerden şutunda, kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi.

36. dakikada Kasımpaşa önemli bir gol fırsatından faydalanamadı. Bahadır Öztürk'ün hatası sonucu sol çaprazda topu kapan Muleka, ceza sahasına girdikten sonra pasını verdi. Fernando'nun uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak ceza sahası sağ çaprazında Fall'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda, kale çizgisi önünde Naldo'nun müdahale ettiği top kornere çıktı.

37. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eysseric'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında Muleka'dan seken topu arka direkte tamamlayan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

Müsabakayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.