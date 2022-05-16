Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
Üye Girişi

Futbol: Spor Toto Süper Lig

16.05.2022 21:04
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur DidiHakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Murat AltanÇaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han Topçu, Eren Albayrak, Phiri, Sabo, Boyd, Deniz Hümmet, Umar, CisseDemir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur...

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Murat Altan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han Topçu, Eren Albayrak, Phiri, Sabo, Boyd, Deniz Hümmet, Umar, Cisse

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 22 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 36 Phiri (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

17. dakikada Hakan Arslan'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Uğur Çiftçi'nin sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Umar'ın savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Sabo'nun ceza yayı üzerinden kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dönen topa Sabo'nun yakın mesafeden şutunda, Ali Şaşal Vural bir kez daha topu çeldi. Sabo'nun bu kez altıpas içerisine pasında Boyd, Uğur Çiftçi'den sekerek önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0

31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ulvestad'ın ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 1-1

36. dakikada Eren Albayrak'ın sol taraftan ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse'nin dokunduğu top, boş kale yerine az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

YORUMLAR
500
Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Sivasspor: 1 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 Sivasspor: 1 (İlk yarı) Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Ali Şaşal Vural, Sivasspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika


Son Dakika
20:50 Gol attı ama sevincini yaşamadı! Yunus Akgün, 10 gün sonra Galatasaray'a geri dönecek
20:36 Ülkemizde 16 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 4 kişi hayatını kaybetti, bin 254 yeni vaka tespit edildi
20:34 30 yılın ardından ilk kadın isim! Fransa'nın yeni Başbakanı Elisabeth Borne oldu
20:19 Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'ye yapacakları ziyarete tepki gösterdi: Boşuna yorulmasınlar
20:16 Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap
20:15 Yorumcu Önder Özen açıkladı! İşte Süper Lig'e çıkan Ümraniyespor'la ilgili şaşırtan gerçek
19:53 Muhsin Yazıcıoğlu'nun koruma polisi Erol Yıldız'ın sır ölümü hakkında soruşturma başlatıldı
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 21:12:07. #1.11#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement