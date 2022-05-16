Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Murat Altan

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Ponck, Emir Han Topçu, Eren Albayrak, Phiri, Sabo, Boyd, Deniz Hümmet, Umar, Cisse

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt, Fajr, Gradel, Yatabare

Goller: Dk. 22 Boyd (Çaykur Rizespor), Dk. 31 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 36 Phiri (Çaykur Rizespor)

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor maçının ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.

17. dakikada Hakan Arslan'ın ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Uğur Çiftçi'nin sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.

22. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Umar'ın savunmanın arkasına uzun pasına iyi hareketlenen Sabo'nun ceza yayı üzerinden kafa vuruşunda top, kaleci Ali Şaşal Vural'dan döndü. Dönen topa Sabo'nun yakın mesafeden şutunda, Ali Şaşal Vural bir kez daha topu çeldi. Sabo'nun bu kez altıpas içerisine pasında Boyd, Uğur Çiftçi'den sekerek önünde kalan topu boş kaleye gönderdi: 1-0

31. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ulvestad'ın ceza sahası içerisine yerden pasında topu kontrol eden Erdoğan Yeşilyurt'un vuruşunda top, kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gitti: 1-1

36. dakikada Eren Albayrak'ın sol taraftan ceza sahasına ortasında arka direkte Cisse'nin dokunduğu top, boş kale yerine az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.