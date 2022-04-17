Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

17.04.2022 17:55
Futbol: TFF 2. Lig

Stat: Yeni Sakarya AtatürkHakemler: Tarık Güldal, Enes Biroğlu, Şafak NalbantoğluSakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Doğan Ateş (Dk. 70 Okan Dernek), Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Dk. 75 Burak Süleyman), Ozan Sol (Dk. 70 Onur Ramazan Toprak), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşçı (Dk.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Tarık Güldal, Enes Biroğlu, Şafak Nalbantoğlu

Sakaryaspor: Furkan Köse, Çağlayan Menderes, Doğan Ateş (Dk. 70 Okan Dernek), Oğuz Kocabal, Ömer Bozan (Dk. 75 Burak Süleyman), Ozan Sol (Dk. 70 Onur Ramazan Toprak), Onur Karakabak, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşçı (Dk. 83 Ömer Can Sokullu), Ümit Kurt, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 83 Ali Özgün)

Turgutluspor: Fatih Demirlek (Dk. 62 Ozan Can Oruç), Özgür Özdemir, Emre Keskin, Hakan Turan, Ahmet Şahbaz, Haşim Arda Sarman, Ekrem Okkay (Dk. 46 Mutlu Aksu Doğan) (Dk. 62 Erkan Taşkıran), Okan Erdik, Ali Kuçik (Dk. 70 Muhammet Haşim Çoban), Hamit Kulya, Sinan Akaydın

Goller: Dk. 56 Mustafa Tahir Babaoğlu, Dk. 77 Burak Süleyman, Dk. 90 Oğuz Yıldırım (Sakaryaspor)

Sarı kart: Dk.31 Ümit Kurt (Sakarya), Dk. 39 Okan Erdik, Dk. 47 Sinan Akaydın (Turgutluspor)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında Sakaryaspor, Turgutluspor'u 3-0 yendi.

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Mustafa Kemal Atatürk, Furkan Köse, Çağlayan, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika


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