Futbol: TFF 2. Lig

Ankaragücü ile Başakşehir Berabere Tamamlandı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında MKE Ankaragücü ile Başakşehir arasındaki müsabakanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.