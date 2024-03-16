Futbol: TFF 2. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 2. Lig

Futbol: TFF 2. Lig

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 31. hafta, oynanan 2 maçla başladı.

16.03.2024 16:31
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TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı gruplarda 31. hafta, oynanan 2 maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

1461 Trabzon FK- Altınordu: 2-1

Kırmızı Grup:

İnegölspor-İskenderunspor: 1-0

Kaynak: AA

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