Futbol: TFF 3. Lig

TFF 3. Lig'de 1. ve 3. Grup'ta 17'nci, 2. Grup'ta ise 18'inci hafta, yapılan maçlarla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup:
Bergama Belediyespor- Nevşehir Belediyespor: 2-2
Arnavutköy Belediyespor- Batman Petrolspor: 0-2
Başkent Gözgözler Akademi-Kahta 02 Spor: 0-0
2. Grup:
Hacettepe-Alagöz Holding Iğdır: 0-1
3. Grup:
Modafen-İçel İdmanyurdu: 1-1
Karbel Karaköprü Belediyespor- Yeşilyurt D.Ç Ofsporspor: 1-2
Büyükçekmece Tepecikspor- Kardemir Karabükspor: 3-1
Kaynak: AA
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