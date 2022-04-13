Futbol: TFF 3. Lig - Son Dakika
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Futbol: TFF 3. Lig

13.04.2022 17:56
Futbol: TFF 3. Lig

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında, 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi.

TTF 3. Lig 2. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Belediyespor sahasında, 52 Orduspor Futbol Kulübü'nü 2-1 yendi.

Yeşiltepe Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Mehmet Çağatay Lakot, Berkay Salman ve Ömer Akman hakemleri görev aldı.

52 Orduspor Futbol Kulübü'nün futbolcusu Sinan Morgül'ün 4. dakikada kendi kalesine gol atmasıyla Malatya Yeşilyurt Belediyespor 1-0 öne geçti.

İlk yarının uzatma dakikalarında 45+4'te Malatya temsilcisi Muharrem Efe'nin golüyle 2-0 öne geçti.

ilk yarı, bu skorla tamamlandı.

İkinci yarının 85. dakikasında konuk ekip, Batuhan Aktaş takımının ilk golünü attı.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayan maçı, Yeşilyurt Belediyespor 2-1 kazandı. ???????

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Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Orduspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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