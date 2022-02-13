Üye Girişi
Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika

Futbol: Toplu sonuç

13.02.2022 19:33
Futbol: Toplu sonuç

Turkcell Kadın Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı sona erdi.

Turkcell Kadın Süper Ligi'nde sezonun ilk yarısı sona erdi.

Ligde ilk yarının son haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Fenerbahçe- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 6-1

Fatih Vatanspor-Amed Sportif Faaliyetler: 6-0

Hatayspor- Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget: 1-2

Kireçburnu-1207 Antalyaspor Kadın FK: 1-4

Beşiktaş Vodafone- Kocaeli Bayan FK: 6-0

Ataşehir Belediyespor- Altay: 1-0

B Grubu

Çaykur Rizespor- Galatasaray Hepsiburada: 2-2

ALG Spor-Bitexen Adana İdmanyurdu: 5-0

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor- Konak Belediyespor: 1-2

Yukatel Kayseri Kadın Futbol Kulübü-Wulfz Fatih Karagümrük: 1-8

Trabzonspor-Hakkarigücü: 0-1

Dudullu-Bitexen Sivasspor: 2-1

YORUMLAR
500

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyespor, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:25 CHP Gençlik Kollarından 39 ilçede "zam duvarı" eylemi! Vatandaşlar faturalarını asıp, düşüncelerini yazdı
19:19 Galatasaray'dan giden Diagne'den şaşırtan paylaşım: Gel dediler geldim, git dediler gittim
18:58 Süleyman Soylu'dan 6 muhalefet liderine yuvarlak masa tepkisi: Bu millet size imkan vermeyecek
18:50 13 gündür kayıp olarak aranıyordu! 19 yaşındaki talihsiz gencin cansız bedeni bulundu
18:19 Akdeniz ekibi derin bir nefes aldı! Karagümrük'ü yenen Antalyaspor, Galatasaray'ı telaşlandırdı
18:18 Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru yaşamını yitirdi
18:05 Zirvede önemli karşılaşma! Trabzonspor-Konyaspor maçında ilk 11'ler netleşti
17:54 Bravo Ebrar Karakurt! Milli voleybolcumuz İtalya'nın gündemine oturdu
17:52 Kirayı ucuzlatmak için ev sahibiyle flört etmek isteyen kadın, aldığı cevapla hayal kırıklığına uğradı
17:48 Neden 28 Şubat tarihi seçildi? Kemal Kılıçdaroğlu merak edilen soruyu cevapladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 19:39:27. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Toplu sonuç - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement