Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşaması, 8 karşılaşmayla başlayacak.
Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.
Play-off ilk maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)
20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)
20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)
20.45 Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)
23.00 Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23.00 Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya)
Kaynak: AA
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