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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

04.11.2021 00:54
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Jose AlvaladeHakemler: Sergei Karasev, İgor Demeskho, Maksim Gavrilin (Rusya)Sporting Lizbon: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis (Dk. 72 Ruben Vinagre), Nunes (Dk. 60 Bragança), Palhinha, Porro (Dk. 17 Ricardo Esgaio), Gonçalves (Dk. 72 Jovane Cabral), Sarabia, Paulinho (Dk.

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Sergei Karasev, İgor Demeskho, Maksim Gavrilin (Rusya)

Sporting Lizbon: Adan, İnacio, Coates, Feddal, Reis (Dk. 72 Ruben Vinagre), Nunes (Dk. 60 Bragança), Palhinha, Porro (Dk. 17 Ricardo Esgaio), Gonçalves (Dk. 72 Jovane Cabral), Sarabia, Paulinho (Dk. 60 Nuno Santos)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Montero (Dk. 46 Alex Teixeira), Welinton, Necip Uysal, Mehmet Topal, de Souza, Ghezzal (Dk. 78 Gökhan Töre), Larin (Dk. 61 Can Bozdoğan - Dk. 83 Oğuzhan Özkayup), Hutchinson (Dk. 61 Salih Uçan), Kenan Karaman.

Goller: Dk. 31 (Penaltıdan) ve Dk. 38 Gonçalves, Dk. 41 Paulinho, Dk. 56 Sarabia (Sporting Lizbon)

Sarı Kart: Dk. 50 Larin (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Dk. 90 de Souza (Beşiktaş)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşan Beşiktaş sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

55. dakikada Sporting'in atağında Nunes'in ceza sahasında topa vuruşunda kaleci Ersin yatarak pozisyonu uzaklaştırdı.

56. dakikada Sporting Lizbon farkı 4'e çıkardı. Gelişen Sporting atağında ceza sahası son çizgisine inen Reis'in vuruşunda defansta Welinton'un müdahalesiyle topu önünde bulan Sarabia'nın beklemeden vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

71. dakikada sağ kanattan yapılan ve sol kale direğinin uzak noktasına gelen ortada Can Bozdoğan kafa vuruşuyla topu kalenin diğer köşesine gönderdi. Ghezzal kale direği önünde çok müsait pozisyonda olmasına rağmen kafa vuruşuyla topu üstten auta attı.

77. dakikada sağ kanatta kale çizgisinden ceza sahası ortasına yerden yapılan ortada topla buluşan Bragança'nın vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

80 dakikada Kenan Karaman'ın rakip kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda ceza sahasının dışından vuruşunda top defansa çarparak kornere gitti.

85. dakikada gelen uzun pasla topla buluşan Nuno Santos'un ceza sahasına girerek vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmayı Portekiz temsilcisi 4-0 kazandı.

Sporting, Paulinho, Lizbon, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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