Futsalda şampiyonlar belli oldu

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de yapılan okul sporları yıldızlar futsal grup müsabakalarına toplam 20 takım katıldı.

Düzce'de 14-16 Şubat 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalar Yıldız Kızlarda Cumayeri Spor Salonu Yıldız Erkeklerde ise Bahçeşehir Spor Salonunda gerçekleştirildi. Okul Sporları Yıldızlar Futsal Grup müsabakalarına Kızlarda 11 takım ve Erkeklerde 9 takım olmak üzere toplam 20 takım ve 220 sporcu katıldı. Müsabakalar sonunda Yıldız Kızlarda Sultangazi Piri Reis Ortaokulu, Ayşe Eda Özdemir Ortaokulu ve Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu grup birincileri olurken Erkeklerde ise Hamdi Çalış Ortaokulu, Tuzla Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu ve Petkim Ortaokulu grup birincileri oldular.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi. - DÜZCE