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Galatasaray: 2-3 - Son Dakika

Galatasaray: 2-3

21.02.2022 22:26
Galatasaray: 2-3

STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Esat Sancaktar (xx), Bahtiyar Birinci (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Arslanagic (x) (Dk. 90+8 Tijanic), Atınç (xx), Walker (x), Berkan (xx), Kerim (xx), Obinna (xx), Soner (xx) (Dk. 71 Aytaç x), Halil (xx), Ndiaye (xxx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Arda Kardeşler (xx), Esat Sancaktar (xx), Bahtiyar Birinci (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xx) - Arslanagic (x) (Dk. 90+8 Tijanic), Atınç (xx), Walker (x), Berkan (xx), Kerim (xx), Obinna (xx), Soner (xx) (Dk. 71 Aytaç x), Halil (xx), Ndiaye (xxx) (Dk. 87 Tannane), Di Santo (x) (Dk. 71 Jahovic x)GALATASARAY: Pena (xx) - Elabdellaoui (x), Nelsson (xx), Marcao (xx), Ömer (x), Pulgar (x) (Dk. 61 Cicaldau x), Taylan (xx), Babel (xx) (Dk. 74 Emre x), Kerem (xx) (Dk. 90+11 Van Aanholt), Halil (x) (Dk. 61 Berkan x), Mohamed (xx) (Dk. 74 Gomis xxx)GOLLER: Dk. 45+1 (P) ve Dk. 70 (P) Ndiaye (Göztepe) - Dk. 3 Nelsson, Dk. 87 (P) - Dk. 90+9 (P) Gomis (Galatasaray)SARI KARTLAR: Arslanagic, Jahovic, Berkan (Göztepe) - Mohamed, Nelsson, Gomis (Galatasaray)

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'nin Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşma adeta nefesleri kesti. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin son anları ise büyük gerilime sahne oldu. Galatasaray maçın henüz 3'üncü dakikasında Nelsson'la öne geçti. Ndiaye ilk yarının son anlarında skoru eşitledi: 1-1. Göztepe, 70'te penaltıdan Ndiaye ile 2-1'i buldu. Galatasaray 87'nci dakikada Gomis'in penaltısıyla yine dengeyi sağladı. Hakem Arda Kardeşler, 90+1'inci dakikada penaltı kararı verip, VAR'da pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirdi. Kardeşler; 90+7'nci dakikada bir kez daha beyaz noktayı gösterdi, gerilim tavan yaptı. Sahaya taraftar girdi ve oyun bir süre durdu. Atışı kullanan Gomis maçın skorunu tayin etti: 2-3.

2'nci dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Soldan Berkan'ın ortaladığı topa Halil kafayı vurdu, kaleci Pena topun sahibi oldu3'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Ömer Bayram'ın kullandığı serbest vuruşta Mohammed kafayla indirdi, penaltı noktasının hemen gerisinde Nelsson yaptığı sert vuruşla ağları sarstı: 0-1. 19'uncu dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Mohammed ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top kaleci İrfan Can'da kaldı.23'üncü dakikada Kerim'in sağdan ortasında Halil ön direkte ayak koyamadı. Boşta kalan topu Di Santo'dan önce savunma kornere gönderdi.45'inci dakikada Göztepe penaltı kazandı. Kerim'in sağdan ortaladığı topa Taylan elle müdahale etti, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.45+1'inci dakikada penaltıyı kullanan Ndiyae fileleri havalandırdı: 1-1.Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.54'üncü dakikada Berkan'ın ortaladığı topa Di Santo kafayı vurdu, kaleci Pena topu son anda kornere tokatladı.68'inci dakikada Göztepe bir penaltı daha kazandı. Kerim'in ortasında Ömer Bayram'ın eline çarpan top sonrasında hakem Arda Kardeşler oyunu devam ettirdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Kardeşler, beyaz noktayı gösterdi.70'inci dakikada penaltı atışını kullanan Ndiaye, topu ikinci kez filelerle buluşturdu: 2-1.84'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Kullanılan serbest vuruşta Arslanagic topa elle müdahale etti. Hakem Arda Kardeşler, VAR'dan gelen uyarı sonucu pozisyonu izledi ve penaltıya hükmetti.87'nci dakikada atışı kullanan Gomis skoru eşitledi: 2-2.90+1'inci dakikada ceza sahası içinde Gomis'in şutunda Arslanagic'e çarpan top sonrasında hakem Arda Kardeşler, penaltı noktasını gösterdi ve Arslanagic'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. VAR'dan gelen uyarı sonucu pozisyonu izleyen Arda Kardeşler penaltı kararını ve kırmızı kartı iptal etti.90+3'üncü dakikada Cicaldau'nun sol çaprazdan çektiği şutta kaleci İrfan Can topu son anda çeldi.90+5'inci dakikada hakem Arda Kardeşler VAR uyarısı sonrası bir kez daha penaltı dedi. Berkan'ın Emre'yi düşürmesinin üzerine pozisyonu izleyen Kardeşler, beyaz noktayı gösterdi. Verilen karar sonrası bir taraftar sahaya girdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile taraftar sahadan çıkarıldı.90+9'uncu dakikada Gomis'in kullandığı penaltı atışında top ağlara gitti: 2-3.

Bu dakikadan sonra mücadelede gerilim ise tavan yaptı. Sahaya yabancı madde yağarken, Galatasaray kalecisi Pena atılan yabancı maddelerin ardından yerde kaldı. Atınç kale arkası tribününe giderek futbolseverleri yatıştırmaya çalıştı ve maç bir süre durdu. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi. Göztepeli ve Galatasaraylı futbolcular arasında maç bitiminde tünelde arbede yaşadı. Tribünde ise kavgalar çıktı.


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Bahtiyar Birinci, Arda Kardeşler, Galatasaray, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray: 2-3 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray: 2-3 - Son Dakika
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