Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı - Son Dakika
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Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı

25.06.2022 20:33

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor'un deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, bu transfer için 2 milyon 800 bin euro bonservis ücreti ödeyecek.

Galatasaray daha önce anlaşmaya vardığı Konyaspor'un deneyimli savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ile resmen sözleşme imzaladı.

3+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Konyaspor'a bu transfer için 2 milyon 800 bin euro ödeyen Galatasaray, futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşme detaylarına ilişkin, "Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL, 2023-2024 sezonu için net 19.550.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 23.460.000 TL ve Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde 2025-2026 sezonu için net 29.325.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile sözleşme imzaladı! Transfer ücreti dudak uçuklattı - Son Dakika
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