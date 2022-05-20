Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.
Listede yer alan isimler şöyle;Başkan: Eşref Hamamcıoğlu Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman
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Son Dakika › Spor › Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu - Son Dakika