Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu

20.05.2022 16:05
Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilecek kongre öncesinde Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, listesini Divan Başkanlığına teslim etti.

Listede yer alan isimler şöyle;

Başkan: Eşref Hamamcıoğlu Osman Kocaman, Murat Özer, Boğaç Göncü, Sadık Burçin Tunçel, Mehmet Emre Mısırlı, Levent Apaydın, Nizam Hışım, Cevat Genç, Utku Dönmez, Murat Karaman

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER: Ender Merter, Abdullah Metin Tutçuoğlu, Namık Kemal Martı, Suat Sarı, Kaan Artukoğlu


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray, Haziran, Kongre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesi belli oldu - Son Dakika
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