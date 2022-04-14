Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı

14.04.2022 21:29
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği İftar Yemeği'nde açıklamalarda bulundu. Elmas, "Galatasaray için mücadele etmeliyiz. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep bir şey söylerlerdi. Galatasaray'a bir şey olmaz diye. Hayır olur." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas iftar yemeğinde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Elmas son kez sarı-kırmızılıların başkanı olarak camiaya seslendi.

"MAALESEF BİR ALIŞKANLIK VAR"

"Galatasaray Başkanı olarak son kez karşınızdayım. Artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir Galatasaray için mücadele etmeliyiz. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep bir şey söylerlerdi. Galatasaray'a bir şey olmaz diye. Hayır olur.

"TAŞIN ALTINA ELLERİNİ KOYDULAR"

Değerli iki Galatasaraylı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıymetli ekipleriyle birlikte taşın altına ellerini koydular. Bizler de onlar geldiği andan itibaren hızlı şekilde adapte olabilecekleri şeklinde göreve gelmeleri için istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Başkanımız kim olursa olsun seçildikten sonra Galatasaray konuları ortada olmak kaydıyla onları çalıştırmaya teşvik etmeliyiz."

YORUMLAR
500
Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde Can Üner Merkez Kortu açıldı Galatasaray Taç Spor Tesisleri'nde Can Üner Merkez Kortu açıldı Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak Aziz Yıldırım'ın rüyasını Galatasaray gerçekleştiriyor! Ünlü yıldız Sanchez, parçalı formayla top koşturacak

Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı - Son Dakika


Son Dakika
21:29 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı
21:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: E-ticaret platformlarına belirli sınırlamalar getiriyoruz
21:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracata yatırımlarına yıllık yüzde 9'a varan faiz oranıyla finansman imkanı getiriyoruz
20:27 20 maçta 16 gol atıyor! Fenerbahçe bu kez turnayı gözünden vurdu
20:23 Pentagon: Patlama o kadar büyüktü ki, donanma gemileri yardımına koştu
20:17 14 Nisan'da koronavirüsten 21 kişi vefat etti, 5 bin 127 yeni vaka tespit edildi
19:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
19:37 Futbolda temel kural değişiyor! Rıdvan Dilmen 14 yıl önce söylemişti
19:20 Barış için yapılan maçta Galatasaray kaybetti, dostluk kazandı!
19:16 Cumhur ittifakı öğrencilerin zamdan muaf tutulmasına ilişkin teklifi kabul etti! İmamoğlu: Veto edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 21:35:27. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement