Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan camiaya çağrı - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas iftar yemeğinde 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği üyeleriyle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan Elmas son kez sarı-kırmızılıların başkanı olarak camiaya seslendi.

"MAALESEF BİR ALIŞKANLIK VAR"

"Galatasaray Başkanı olarak son kez karşınızdayım. Artık Galatasaray'ı paylaşma mücadelesini kenara bırakıp, Galatasaray'ın geleceğini kurtarma ve sürdürülebilir Galatasaray için mücadele etmeliyiz. Maalesef bir alışkanlık var. Eskilerde hep bir şey söylerlerdi. Galatasaray'a bir şey olmaz diye. Hayır olur.

"TAŞIN ALTINA ELLERİNİ KOYDULAR"

Değerli iki Galatasaraylı Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk kıymetli ekipleriyle birlikte taşın altına ellerini koydular. Bizler de onlar geldiği andan itibaren hızlı şekilde adapte olabilecekleri şeklinde göreve gelmeleri için istedikleri her türlü bilgiyi vermeye hazırız. Başkanımız kim olursa olsun seçildikten sonra Galatasaray konuları ortada olmak kaydıyla onları çalıştırmaya teşvik etmeliyiz."