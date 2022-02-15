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Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam

15.02.2022 11:03
Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, teknik direktörlüğe Okan Buruk'un getirilmesi tavsiyesinde bulunan bazı yöneticilere "2001'de Okan'ın Inter'e gidişini asla unutamam, bu nedenle 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam" yanıtını verdiği öğrenildi. Başkan Elmas'ın, gündeme gelen bir başka hoca Bülent Korkmaz'a ise karşı çıkmadığı belirtildi.

Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'in 5 maçta sadece 2 puan alabilmesi Galatasaray'da yeniden teknik direktör arayışını gündeme getirirken, aday olarak öne çıkan isimlerin başında Okan Buruk geldi.

OKAN İSTEKLİ AMA YÖNETİM SICAK BAKMIYOR

Buruk, konuyla ilgili sorulara "Bana gelen bir şey yok. Zaten takımın başında bir teknik direktör var. Galatasaray'dan bir teklif gelirse buna 'hayır' deme lüksüm yok" cevabını verirken, Sarı-Kırmızılılar'dan teklif gidecek gibi de görünmüyor. Nedeni ise Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Buruk'a yaklaşımı.

BAZI YÖNETİCİLER YERLİ TEKNİK ADAMDA ISRARCI

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray Yönetim Kurulu, Fatih Terim ile yolları ayırma kararı aldıktan sonra yaklaşık 1.5 ay önce yeni teknik direktörü belirlemek için bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Burak Elmas'ın bu iş için görevlendirdiği Işıtan Gün her ne kadar Domenec Torrent ile anlaşmış olsa da, bazı yöneticiler kulübün içinde bulunduğu şartlar nedeniyle 'şu aşamada yerli teknik adamın getirilmesinin daha doğru olacağını' dile getirdi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Görevde olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam
Teknik Direktör Okan Buruk.

İKİ EFSANE İSMİ ÖNERDİLER

Bu görüşü savunanlar yerli teknik direktör olarak her ikisi de Galatasaray'ın 4 yıl üst üste şampiyon olduğu efsanevi kadroda forma giyen Bülent Korkmaz ve Okan Buruk'u önerdi. Ancak Başkan Elmas, Buruk'a kararlı biçimde karşı çıktı ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etti.

"BAŞKAN OLDUĞUM SÜRECE OKAN BURUK İLE ÇALIŞMAM"

Burak Elmas, Okan Buruk'a neden karşı olduğunu şöyle anlattı:

"2001'de Okan'ın Inter'e gidişini asla unutamam. Sezon bitmeden Inter'le anlaşınca takımın motivasyonu ve konsantrasyonu bozuldu. Bu yüzden üst üste 5. şampiyonluğu kaçırdık. O dönemde neler yaşandığını çok iyi biliyorum. Ben başkan olduğum sürece Okan Burukla çalışmam."

YENİ HOCA BÜLENT KORKMAZ OLABİLİR

Elmas'ın bu net tavrı sonrası Torrent'le anlaşma yapılmasına karar verildi. İlk 5 maç itibarıyla bekleneni veremeyen Torrent'in ayrılması durumunda teklif götürülecek ismin Bülent Korkmaz olacağı belirtiliyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Elmas: Başkan olduğum sürece Okan Buruk'la çalışmam - Son Dakika Spor


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