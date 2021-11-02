Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü

Başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve çalışanlar günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.

- UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri 'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Fatih Terim : Büyük bir aile gibi buradayız

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