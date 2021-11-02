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Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü - Son Dakika

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü

02.11.2021 15:57
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü

Burak Elmas: Bu birliktelik çok önemli"Galatasaray'ın önemsiz bir maçı yok"Fatih Terim: Büyük bir aile gibi buradayız - UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Burak Elmas: Bu birliktelik çok önemli

" Galatasaray'ın önemsiz bir maçı yok"

Fatih Terim: Büyük bir aile gibi buradayız

- UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı kırmızılı takımın yaptığı antrenmanı, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in davetiyle kulüp çalışanları takip etti. Antrenmanı izleyen Galatasaray Spor Kulübü çalışanları, teknik direktör Fatih Terim ile bir araya gelerek sohbet etme imkanı buldu.Buluşmada Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, ikinci başkan Polat Bengiserp, başkan yardımcısı Bikem Kanık, genel sekreter Köksal Ünlü, Galatasaray Dijital Satış ve Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Serhat Demirel de yer aldı.Başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim, buluşma sırasında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.BURAK ELMAS: BU BİRLİKTELİK ÇOK ÖNEMLİBaşkan Burak Elmas, "Göreve geldiğimizden beri Galatasaray'ın ne kadar büyük bir aile olduğunu hep dile getiriyoruz" diyerek, şunları söyledi: "Florya bizim merkez ofisimiz. Hakikaten çok büyük bir aileyiz. Bugün hocamızın inisiyatifiyle tüm çalışanlarımızı, üst seviye bütün ekiplerimizi bir araya topladık idmanda. Güzel bir ailenin güzel bir görüntüsünü oluşturduk. Galatasaray çok büyük bir aile ama bu birliktelik de çok önemli. Ailenin birlikte olması, birbirinden güç alması. Onun için bütün kulüp çalışanlarımız burada gelip takıma destek verdiler. Genç bir takımımız var onlar da Galatasaray'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu görsünler istedik. Bu buluşma çok güzel oldu bugün.""GALATASARAY'IN ÖNEMSİZ BİR MAÇI YOK"Sarı kırmızılı takımın perşembe günü oynayacağı Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili yorum yapan Elmas, "Galatasaray'ın önemsiz bir maçı yok. Her maçımız önemli. Dolayısıyla her maça biz aynı önemi veriyoruz. Perşembe günü oynayacağımız maç önemli, pazar günü oynayacağımız maçımız da önemli. Dolayısıyla hep beraber birlikte olup birbirimizden güç alıp devam etmemiz lazım" dedi.FATİH TERİM: BÜYÜK BİR AİLE GİBİ BURADAYIZAile buluşmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden teknik direktör Fatih Terim ise "Kendi el yazımla böyle bir davet mektubu yazdım. Biz tabii zaman zaman toplu halde Ali Sami Yen'de bir araya geliyorduk ama Florya'ya bu topluluk gelmemişti. Ben de bütün çalışanlarımızın bizi tanımasını, beraber olduğumuzu hissetmeleri açısından bir davet mektubu yazdık. Sağ olsunlar başkanımız, yönetimimiz, çalışanlarımız geldiler. Tam bir büyük aile gibi buradayız. Bizim de çok hoşumuza gitti. Bugünkü antrenmanımız kendi ailemizin fertleriyle beraber gerçekleşti diyebileceğimiz bir ortam var. Hakikaten biz de çok mutlu olduk. Tanışıyoruz, birbirimizi tanıyoruz. Florya'yı görmeyen kalmasın, kimse bize uzak kalmasın diye böyle bir organizasyon yaptık. Çok da hoş oldu. İnsan sevdiklerini gördüğü zaman mutlu oluyor. Beraberce mücadele ettiğimiz, birlikte emek verdiğimiz arkadaşlarımızla olan bir beraberlikti. Bunlara devam edeceğim hep birlikte inşallah. Gülerek, mutlu bir şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Fatih Terim, futbolcular ve çalışanlar günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.


Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü

Lokomotiv Moskova, Galatasaray, Kasım, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da Lokomotiv Moskova hazırlıkları sürdü - Son Dakika Spor


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