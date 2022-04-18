Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı - Son Dakika
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Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı

18.04.2022 19:15
Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda kullanılacak oy pusulası için renk seçimi gerçekleştirildi. Eşref Hamamcıoğlu sarı rengi alırken Metin Öztürk ise kırmızı rengi çekti.

Galatasaray'da 30 Nisan'da yapılacak başkanlık seçimi için heyecan başladı. Burak Elmas'ın dönemi bitecek, yeni seçilen başkan bayrağı devralacak. Başkanlık için adaylar Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk bugün renk seçimi yaptı.

Galatasaray'da heyecan başladı! Başkan adayları renk seçimini yaptı

SARI VE KIRMIZI

Oy pusulasındaki iki renk Sarı-Kırmızı olarak belirlendi. Eşref Hamamcıoğlu sarı rengi alırken Metin Öztürk ise kırmızı rengi çekti. İki aday, Burak Elmas'la girdiği seçim yarışını kaybetmişti.

Galatasaray'da heyecan başladı! Başkan adayları renk seçimini yaptı
Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı
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Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı - Son Dakika
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