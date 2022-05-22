Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz - Son Dakika
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Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz

22.05.2022 10:52
Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimin için Dursun Özbek'in avantajlı olduğu konuşulurken yeni teknik direktörün kim olacağı yavaş yavaş netleşmeye başladı. Özbek'in A Planı olarak Fatih Terim'i takımın başına getirmek istediği belirtilirken, konuyla ilgili ilk kez konuşan başkan adayı, "Terim konusunu ve yaşanacak olası süreci pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz" dedi.

Galatasaray'da adeta kabus gibi yaşanan sezon sonunda bitti. Şimdi tüm gözler yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Önümüzdeki yıl başarılı olarak bu sezonu taraftarına unutturmayı planlayan sarı-kırmızılılarda yeni teknik direktörün kim olacağı büyük merak konusu olmuş durumda.

ÖZBEK'İN A PLANI FATİH TERİM

Galatasaray Başkan adayı Dursun Özbek, teknik direktör adaylığı için ismi geçen Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu. Teknik direktör adayı olarak Nuri Şahin ve Okan Buruk'u da değerlendiren Özbek, A Planı olarak Fatih Terim'i takımın başına getirmek istiyor.

"PAZARTESİ GÜNÜ YÖNETİM KADROMUZDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Bu doğrultuda ilk hamlesini atacak olan Özbek, Terim hakkında ilk kez konuştu ve "Fatih Terim konusunu ve yaşanacak olası süreci pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz" ifadesini kullandı.

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Fatih Terim, Galatasaray, Pazartesi, Özbek, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek, Fatih Terim hakkında ilk kez konuştu: Pazartesi günü yönetim kadromuzda değerlendireceğiz - Son Dakika


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