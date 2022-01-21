Galatasaray'da Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi

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Bir hayli hareketli günler yaşayan Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşti ve Gustavo Assunçao'nun sözleşmesi feshedildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak sonlandırıldığı belirtilerek, "Assunçao'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

SADECE İKİ MAÇTA OYNAYABİLDİ

Portekiz'in Famalicao takımından sezon başında kiralık olarak transfer edilen Assunçao, Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadı. Brezilyalı futbolcu, sarı-kırmızılı takımda sadece 2 resmi maçta görev aldı.