Galatasaray\'da kaleye yeni aday

Süper Lig devi Galatasaray, takımdan ayrılan yıldız kaleci Fernando Muslera'nın yerine yeni bir aday ekledi.

İLK ADAY LUNİN

Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılarda bu bölge için konuşulan ilk isim İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Andriy Lunin.

YENİ ADAY SVILAR

Listedeki bir diğer isim ise İtalya'dan. Roma'da görev yapan Mile Svilar da sarı-kırmızılıların radarında yer alıyor. Yönetim, iki oyuncudan birini kadrosuna katıp uzun vadeli sözleşme yapmak istiyor. Galatasaray'ın kaleci bölgesi için transfere 15-20 milyon euro dolaylarında bir rakam ayırdığı belirtildi.