Süper Lig devi Galatasaray, takımdan ayrılan yıldız kaleci Fernando Muslera'nın yerine yeni bir aday ekledi.
Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılarda bu bölge için konuşulan ilk isim İspanyol devi Real Madrid'in formasını giyen Andriy Lunin.
Listedeki bir diğer isim ise İtalya'dan. Roma'da görev yapan Mile Svilar da sarı-kırmızılıların radarında yer alıyor. Yönetim, iki oyuncudan birini kadrosuna katıp uzun vadeli sözleşme yapmak istiyor. Galatasaray'ın kaleci bölgesi için transfere 15-20 milyon euro dolaylarında bir rakam ayırdığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'da kaleye yeni aday - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?