Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor

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Galatasaray'ın Avusturya kampı sona ererken teknik direktör Okan Buruk, performanslarını yeterli bulmadığı Tete ve Sergio Oliveira'nın üzerini çizdi. İki oyuncudan kendilerine kulüp bulmaları isteniyor.

20.07.2024 10:14  Güncelleme: 11:24
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Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Süper Lig devi Galatasaray'da Avusturya kampının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Okan Buruk da takımda istemediği oyuncuları yavaş yavaş netleştirmeye başladı.

TETE VE OLIVEIRA'NIN PERFORMANSLARINI BEĞENMEDİ

Sarı-kırmızılıların hocasının, hazırlık maçlarında iyi görüntü sergileyemeyen ve son karşılaşmada şans verilmeyen Tete ile Sergio Oliveira'nın performansını yeterli bulmadığı, iki oyuncunun da takımdan ayrılmasını istediği öğrenildi.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor
Sergio Oliveira

"KENDİNİZE KULÜP BULUN"

Deneyimli teknik adam, yeni sezonda iki oyuncuyu da kadroda düşünmüyor. Buruk'un her iki oyuncudan da kendilerine kulüp bulmalarını isteyeceği belirtildi.

Okan Buruk biletlerini kesti! Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrılıyor
Tete
Galatasaray\'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor

Mateus Cardoso Lemos Martins, Sergio Oliveira, Galatasaray, Okan Buruk, Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Tete ve Sergio Oliveira ile yollar ayrııyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: oliye gecen senede bul dedin bulmadi bu parayi kimse vermez oyuzden hicbiryere gitmez bunlar turkiye ciftlik niye gitsinki :( 24 1 Yanıtla
  • Muhammet Karadağ: Keşke gitseler… ama bizden aldıkları parayı başka kulüp bunlara vermeyeceği için asla sözleşme bitene kadar gitmeyecekler… 12 1 Yanıtla

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