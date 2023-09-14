Galatasaray'da yeni transferler kadroda olacak mı? Okan Buruk tek tek isim verdi - Son Dakika

Galatasaray'da yeni transferler kadroda olacak mı? Okan Buruk tek tek isim verdi

Son Güncelleme: 14.09.2023 14:06

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Samsunspor maçında yeni transferler Hakim Ziyech ve Tanguy Ndombele'nin kesin olarak kadroda olacağını açıkladı. Buruk, Zaha'nın durumuna ise henüz karar verilmediğini belirtti.

Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Deneyimli hoca, yeni transferlerden Ziyech ve Ndombele'nin kesin olarak kadroda olacağını belirtti.

"SÜRE VEREBİLİRİZ"

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Hakim iki gün önce antrenmanlara başladı. Kadroda olacak bu hafta. Ndombele de tam hazır olmasa da kadroda olacak. Süre verebiliriz. Zaha'nın durumuna bugün, yarın karar vereceğiz; bu maç mı, bir sonraki maç mı diye. Diğer oyuncularım da oynamaya hazır durumda bekliyor." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

"BÜTÜN OYUNCULARIM BUGÜN ANTRENMANA ÇIKIYOR"

Teknik adam olarak yüzüm gülüyor. Bütün oyuncularım bugün antrenmana çıkıyor. Bütün oyuncularımızı en hazır halde kullanacağımız vakte doğru ilerliyoruz.

"1-2 HAFTA İÇİNDE EN YÜKSEK PERFORMANSINA ULAŞACAKTIR"

7 maçlık periyot bizim için başlıyor. Çok uzun bir periyot olacak. Bu 7 maçlık süreçte kadromuzun tamamlanması, oyuncularımızın gerçek performanslarını bulmaları için geçirecekleri süre, birçok oyuncumuz sezon başı kampı geçirmedi. Yavaş yavaş katılıyorlar. Bugün de Zaha takımla beraber antrenmanlara başlıyor. Hakim 2 gün önce başladı. Son transferimiz Ndombele geçen hafta geldi. 1-2 hafta içerisinde en yüksek performansına ulaşacaktır diye düşünüyorum.

"DAVINSON YARIN BİZİMLE OLACAK"

Milli takımdan dönecek 2 arkadaş var, Bakambu ve Davinson. Bakambu bu sabah geldi, yarın bizle çıkacak. Davinson milli takımdan dönüp İngiltere'den eşyalarını alacak ve yarın bizle beraber olacak.

"İYİ BİR KADROYA SAHİBİZ"

Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yüksek tempolu maçlara hazırız. Oyuncularıma gerçekten bu anlamda çok inanan bir teknik adamım. İyi bir kadroya sahibiz. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Önemli kadro kurdular. Galatasaray camiasında birliktelik sağladılar. Geçen seneden başlayan şampiyonluk yolumuz, bu sezon Şampiyonlar Ligi'yle birleşti. Dolu tribünleri görüyoruz, Galatasaray taraftarının sokakta ne kadar mutlu olduğunu görüyoruz. Bu da bir teknik adam olarak beni sevindiriyor. Amacımız onların yüzünü daha çok güldürmek.

"GALATASARAY'I KARIŞTIRMAK İÇİN ÇABA VAR"

Bu süreçte daha çok birlikte olmalıyız. Dışarıdan Galatasaray'ı karıştırmak için büyük bir çaba var. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Yalanlar, uydurmalar... Futbolcularımız, bizim için bekliyoruz. Bunlara hazırız. Göğüs gereriz. İşimiz futbol. Sadece futbola odaklanacağız. Geçen sene de aynısını yapmıştık. En doğru iş sahada cevap vermek, kazanarak yolumuza devam etmek. Aynı istekle devam edeceğiz bu sezon.

"BU SÜRECİ İYİ GEÇİRDİK"

Ben takımın başındayım. Erden Bey, transferde önemli mesafe kat etti. Onla beraber yöneticilerimiz de devamlı bizimle beraber. Bu süreci iyi geçirdik. Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne hazırız. Bundan sonra hem sahada hem dışarıda daha güçlü bir Galatasaray olacak.

"GENÇ VE KATKI VERECEK OYUNCULARLA GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

Transferle ilgili yarın akşama kadar bir süre var. Bu süre içerisinde genç, katkı verecek oyuncularla ilgili görüşmelerimiz var. Olabilir. Olmazsa bu şekilde kapatacağız gibi düşündük.

"KONTRAT İKİNCİ SIRADA"

Kontratla ilgili bir şey konuşmadık. Transfer süreci vardı. Sonra oturup konuşacağız. Kontrat ikinci sırada. Önemli olan güçlü olması, başarılı olması Galatasaray'ın. Geçen sene Galatasaray'ın yeniden şampiyon olması çok önemliydi. Çok kötü bir seneden sonra yönetim, teknik heyet, takım yenilendi ve çok güçlü bir Galatasaray ortaya çıktı. Bunu böyle devam ettirmek istiyoruz.

"ATMOSFERİ NE KADAR ERKEN SAĞLARSAK BİZİM İÇİN O KADAR İYİ"

Benim için ana hedef geçen sezon hep şampiyonluktu. Birçok rekor kırdı takım olarak. Hep söylediğim de bunu Okan Buruk olarak değil Galatasaray olarak kırdığımızdı. Teknik direktör olarak galibiyet sayısı da benim için önemli, değerliydi. Galatasaray'ın rekorları, galibiyetleri önemli. Taraftarımızla beraber geçen sezon yarattığımız atmosferi bu sezon ne kadar erken sağlarsak bizim için o kadar iyi. Tutkuyu Galatasaray taraftarının gözünde görmek önemli.

Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da yeni transferler kadroda olacak mı? Okan Buruk tek tek isim verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'da yeni transferler kadroda olacak mı? Okan Buruk tek tek isim verdi - Son Dakika
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