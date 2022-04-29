Galatasaray'da yine seçim engeli - Son Dakika

Galatasaray camiası 30 Nisan'daki olağanüstü seçime hazırlanırken sürpriz gelişmeler devam ediyor.

Kulüp Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası son genel kurulun geçirsiz sayılması istenmiş ve seçime tedbir getirilmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşmada ise tedbir kalkmıştı. Dava dün istinaf mahkemesinde görüldü ve karar bugün UYAB'ta yayınlandı. İstinaf mahkemesi seçimi durdurma kararı aldı. Şimdi gözler yeniden Başkan Burak Elmas'ta. Seçim kararı alınırsa sarı-kırmızılılar 21 gün içinde sandığa gidecek. Elmas ve Yönetimi devam etmek isterse görevlerinde kalacaklar.