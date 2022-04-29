Galatasaray'da yine seçim engeli - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da yine seçim engeli

29.04.2022 11:19
Galatasaray'da yine seçim engeli

Galatasaray camiası 30 Nisan'daki olağanüstü seçime hazırlanırken sürpriz gelişmeler devam ediyor.

Galatasaray camiası 30 Nisan'daki olağanüstü seçime hazırlanırken sürpriz gelişmeler devam ediyor.

Kulüp Üyesi Fırat Develioğlu'nun açtığı dava sonrası son genel kurulun geçirsiz sayılması istenmiş ve seçime tedbir getirilmişti. 22 Nisan'da yapılan duruşmada ise tedbir kalkmıştı. Dava dün istinaf mahkemesinde görüldü ve karar bugün UYAB'ta yayınlandı. İstinaf mahkemesi seçimi durdurma kararı aldı. Şimdi gözler yeniden Başkan Burak Elmas'ta. Seçim kararı alınırsa sarı-kırmızılılar 21 gün içinde sandığa gidecek. Elmas ve Yönetimi devam etmek isterse görevlerinde kalacaklar. 


YORUMLAR
500
Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi! Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal edildi! Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek? Galatasaray camiasında başkanlık seçimi iptal mi edilecek?

Galatasaray, Fırat, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray'da yine seçim engeli - Son Dakika


Son Dakika
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
10:56 Şile'deki kapalı havuz, hayvanlar için ölüm tuzağına dönüştü! Suya gömülmüş çok sayıda köpek ve kedi ölüsü bulundu
10:59 29 Nisan'da dolar 14,81 seviyelerinde alıcı buluyor
10:45 Türkiye'de filmleri aratmayan esir takasının başrolündeki Rus pilot konuştu: İnsanlık dışı işkencelere maruz kaldım
10:43 Murat Dalkılıç, evlilik sorusunu duyunca röportajı yarıda keserek kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 11:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da yine seçim engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement