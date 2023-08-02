Galatasaray'da Zaniolo sürprizi

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk eden Galatasaray'da Zaniolo'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Zaniolo, sürpriz bir şekilde kadroda yer almadı.

KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılıların yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Zalgiris maçının kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Nicolo Zaniolo, Zalgiris ile oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

TRANSFER OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Başarılı futbolcunun Zalgiris maçının kadrosuna alınmaması Zaniolo'nun transfer olduğu yönünde iddiaları da beraberinde getirdi.