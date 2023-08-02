Galatasaray'da Zaniolo sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da Zaniolo sürprizi

02.08.2023 21:01

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk eden Galatasaray'da Zaniolo'nun kadroda yer almaması dikkat çekti. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Zaniolo'nun transfer olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk eden Galatasaray'da Zaniolo'yla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Herhangi bir sakatlığı bulunmayan Zaniolo, sürpriz bir şekilde kadroda yer almadı.

KADROYA ALINMADI

Sarı-kırmızılıların yıldızı Nicolo Zaniolo'nun Zalgiris maçının kadrosunda yer almaması dikkat çekti. Nicolo Zaniolo, Zalgiris ile oynanan ilk maçta sahaya ilk 11'de çıkmıştı.

TRANSFER OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Başarılı futbolcunun Zalgiris maçının kadrosuna alınmaması Zaniolo'nun transfer olduğu yönünde iddiaları da beraberinde getirdi.

YORUMLAR
500

Nicolo Zaniolo, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Zaniolo sürprizi - Son Dakika


Son Dakika
20:57 Galatasaray'da Zaniolo sürprizi
20:49 Taraftar endişeli! Zaniolo neden kadroya alınmadı?
20:21 Galatasaray, Zalgiris ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında karşılaşacak
20:17 Son Dakika: Nefesler tutuldu! Galatasaray-Zalgiris maçında ilk 11'ler belli oldu
20:05 Gece kulübünde başka dışarda başka! Sosyal medya İranlı kadının görüntüsünü konuşuyor
20:00 Gece kulübünde başka dışarda başka! İranlı kadının görüntüsü sosyal medyaya düştü
20:00 Erzurum'da Otomobilde Patlama: İki Arkadaş Yaralandı
19:56 Çakmağa gaz doldururken sigara yakmaya çalışan iki arkadaş hastanelik oldu
19:30 Görüşmeler başladı! Manchester United, Altay'ı renklerine bağlıyor
19:26 Görüşmeler başladı! Manchester United, Altay'ı renklerine bağlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2023 21:03:36. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da Zaniolo sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement