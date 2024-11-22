Süper Lig devi Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 38 yaşındaki Muslera yerine Galatasaray cephesi arayışlara başladı.
Sabah'ın haberine göre, Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in durumu da yakından takip eden Galatasaray, Becker Liverpool'dan ayrılmaya karar verirse Galatasaray masada olacak.
Sarı-kırmızılı takım, bu transferde şu anda Liverpool'da antrenörlük yapan efsanesi Taffarel faktörüne de güveniyor. Bu sezon Liverpool ile 8 resmi maça çıkan Alisson, bu maçlarda 3 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapattı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'dan Muslera'nın yerine 62 milyon euroluk kaleci - Son Dakika
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