Galatasaray'dan Muslera'nın yerine 62 milyon euroluk kaleci - Son Dakika
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Galatasaray'dan Muslera'nın yerine 62 milyon euroluk kaleci

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Galatasaray, sezon sonunda Fernando Muslera ile yollarını ayırma kararı aldı. Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve yerine 62 milyon euroluk bir kaleci düşünülüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'le görüşmelere başladı. Bu transfer için Taffarel'den yardım alan yöneticilerin yoğun mesai harcadığı öğrenildi. Becker'in de Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Ancak Becker'i Avrupa'dan birçok kulüp de gündemine almış durumda.

22.11.2024 10:23
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Süper Lig devi Galatasaray'da Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 38 yaşındaki Muslera yerine Galatasaray cephesi arayışlara başladı.

Sabah'ın haberine göre, Liverpool'un Brezilyalı kalecisi Alisson Becker'in durumu da yakından takip eden Galatasaray, Becker Liverpool'dan ayrılmaya karar verirse Galatasaray masada olacak.

Galatasaray, Muslera'nın yerine milyonlarca euroluk kaleci alıyor

TAFFAREL DEVREDE

Sarı-kırmızılı takım, bu transferde şu anda Liverpool'da antrenörlük yapan efsanesi Taffarel faktörüne de güveniyor. Bu sezon Liverpool ile 8 resmi maça çıkan Alisson, bu maçlarda 3 gol yerken 5 maçta kalesini gole kapattı.

Galatasaray, Muslera'nın yerine milyonlarca euroluk kaleci alıyor
Galatasaray\'dan Muslera\'nın yerine 62 milyon euroluk kaleci

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Muslera'nın yerine 62 milyon euroluk kaleci - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • MUHAMMED EBZAL:
    Para nerden geliyor 1 3 Yanıtla
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