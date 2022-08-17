Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu - Son Dakika
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Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu

17.08.2022 14:31
Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu

Galatasaray'dan Victor Nelsson'u isteyen ancak hedefine ulaşamayan İspanyol ekibi Sevilla, stoper transferini Almanya'dan yapıyor.

İspanyol basını, Sevillla'nın 20 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Nianzou için Bayern Münih'e 20 milyon euro ödeneceğini iddia etti. Sevilla ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Nianzou kente gitti.

Transfer döneminin başında Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Endülüs ekibi, sarı-kırmızılıların diğer stoperi Victor Nelsson için de uzun süredir pazarlık masasındaydı. Galatasaray, Danimarkalı savunmacı için yapılan 14 milyon euroluk son teklifi reddetmişti.

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