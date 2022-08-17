Galatasaray'dan Nelsson'u alamayan Sevilla stoperini buldu

İspanyol basını, Sevillla'nın 20 yaşındaki Fransız stoper Tanguy Nianzou için Bayern Münih'e 20 milyon euro ödeneceğini iddia etti. Sevilla ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak Nianzou kente gitti.

Transfer döneminin başında Galatasaray'dan Marcao'yu kadrosuna katan Endülüs ekibi, sarı-kırmızılıların diğer stoperi Victor Nelsson için de uzun süredir pazarlık masasındaydı. Galatasaray, Danimarkalı savunmacı için yapılan 14 milyon euroluk son teklifi reddetmişti.