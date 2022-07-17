Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı - Son Dakika
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Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı

17.07.2022 22:08

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılı ekip bonservisi elinde olan orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen Fransız sağ bek Leo Dubois ile anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Okan Buruk ile şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, hazırlık maçlarındaki mağlubiyetlerin ardından eksik bölgeler için transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

İKİ İSİMLE ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı kırmızılılar, orta saha oyuncusu Florian Grillitsch ve Lyon forması giyen sağ bek Leo Dubois transferinde mutlu sona ulaştı.

HOFFENHEİM FORMASIYLA 18 MAÇA ÇIKTI

Florian Grillitsch, geçen sezon Hoffenheim formasıyla 18 maça çıktı ve 1495 dakika sahada kaldı. Ülkesi adına 33 kez forma giydi ve 1 gol attı. Kariyerinde ise 256 karşılaşmada 32 gol, 31 de asist yaptı.

Galatasaray'dan iki transfer birden! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i kadrosuna kattı

LEO DUBOİS 3 ASİST KAYDETTİ

Nantes altyapısında yetişen ve Lyon'a transfer olan Leo Dubois ise geçen sezon Fransız ekibiyle toplamda 28 maça çıkıp 3 asist kaydetti. 13 kez Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu, sağ bekte görev yapıyor. Leo Dubois'in piyasa değeri 10 milyon euro.

Galatasaray'dan iki transfer birden! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i kadrosuna kattı

GALATASARAY 3 TRANSFERİ BİTİRDİ

Transfer çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, şu ana kadar Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira ve Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna kattı.

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan transfer atağı! Florian Grillitsch ve Leo Dubois'i renklerine bağladı - Son Dakika
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