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Galatasaray ERA Nymburk ile eşleşti

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ERA Nymburk ile karşılaşacak.

28.03.2025 14:41
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Basketbol Şampiyonlar Ligi'n çeyrek finalinde Galatasaray, Çekya takımı ERA Nymburk ile eşleşti.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final ve yarı final kuraları, İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Bauman Basketbol Evi'nde çekildi. Kura çekimine göre Galatasaray'ın çeyrek finaldeki rakibi Çekya ekibi ERA Nymburk oldu. Sarı-kırmızılılar bu turu geçmesi durumunda yarı finalde La Laguna Tenerife - Bertram Derthona Basket galibiyle karşı karşıya gelecek.

Çeyrek finaller, 3 maç üzerinden oynanacak ve 8 Nisan'da başlayacak. Seri başı takımlar ilk (ve gerekirse üçüncü) maçı evlerinde oynayacak. Çeyrek final maçları 8-9, 15-16 ve gerekmesi halinde 22- 23 Nisan tarihlerinde yapılacak. Çeyrek finallerden yükselen dört takım, 9-11 Mayıs tarihlerinde Dörtlü Final'de karşılaşacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri şöyle:

Çeyrek final

ERA Nymburk (Çekya) - Galatasaray

La Laguna Tenerife (İspanya) - Bertram Derthona Basket (İtalya)

AEK Betsson BC (Yunanistan) - Nanterre 92 (Fransa)

Unicaja (İspanya) - Pallacanestro Reggiana (İtalya)

Yarı final

La Laguna Tenerife/ Bertram Derthona Basket galibi - ERA Nymburk/ Galatasaray galibi

AEK Betsson BC/ Nanterre 92 Galibi - Unicaja/ Pallacanestro Reggiana galibi - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Basketbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray ERA Nymburk ile eşleşti - Son Dakika

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