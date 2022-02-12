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Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı - Son Dakika

Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı

12.02.2022 14:01

Galatasaray'da kötü gidişata dur demesi beklenen Domenec Torrent'le işler daha da kötüye gitti. Sarı-Kırmızılı takım tüm verilerde geriye gitti. Galatasaray, Fatih Terim dönemindeki performansı mumla arıyor.

Kötü gidişe 'dur' demesi için Fatih Terim'in yerine gelen Domenec Torrent yönetiminde takımın istatistikleri yerle bir oldu. Galatasaray'ın İspanyol hoca yönetiminde maç başına şut sayısı 14,3'ten 12,2'ye, topla oynama yüzdesi 56,4'ten 51,1'e geriledi.

Sönmesi beklenen yangın, Torrent'le daha da alevlendi! Galatasaray Fatih Terim'i özlüyor

PAS SAYISI DÜŞTÜ

Takvim'in haberine göre; Yine Terim sonrası en çok dikkat çeken düşüşlerden birisi de 3. bölgede yapılan pas sayısı oldu. Terimli Galatasaray 3. bölgede maç başına 57,2 pas yapıyordu. Torrent'le beraber bu sayı 37,2'ye düştü. Yani Cimbom sorunlu olan set hücumunda Torrent'le daha geriye gitti.

Sönmesi beklenen yangın, Torrent'le daha da alevlendi! Galatasaray Fatih Terim'i özlüyor

TOP KAYBI ARTTI

Sarı-Kırmızılılar'ın İspanyol hocayla beraber kendi alanında yaptığı top kaybı sayısı da fazlasıyla yükselmiş durumda. Terim dönemine göre bu sayı 15,4'ten 23,7'ye çıktı. Bu da, Galatasaray'ın savunmadan top çıkarma ve oyun kurma konusundaki problemlerini gözler önüne seriyor.

RAKİBİN GOL BEKLENTİSİ ARTTI

Galatasaray'ın Domenec Torrent'le savunmada da ciddi sıkıntılar yaşaması dikkat çekiyor. Cimbom'un oynadığı rakiplerin gol beklentisi 1,08'ten 1,85'e yükselirken, Terim döneminde rakiplerin Sarı-Kırmızılılar'ın kalesine gönderdiği şut sayısı da 9,45ken, Torrent'le bu rakam 14,75'e çıktı.

HER ŞEY GERİYE GİTTİ

Fatih Terim döneminin sona ermesi Galatasaray'da sorunları bitirmedi. Aksine Domenec Torrent'in gelmesiyle tablo daha da kötüye gitti.

  • MAÇ BAŞINA ŞUT 14,3 - 12,2
  • TOPLA OYNAMA %56,4 - %51,1
  • RAKiP ALANDA PAS 57,2 - 37,2
  • KENDi SAH. TOP KAYBI 15,4 - 23,7
  • RAKiP GOL BEKLENTİSİ 1,08 - 1,85
  • RAKİPLERİN ŞUT SAYISI 9,45 - 14,75.
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Domenec Torrent, Fatih Terim, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı - Son Dakika Spor


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