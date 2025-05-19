Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı formasına taktı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu formalarının 5 yıldızlı versiyonunu görücüye çıkardı.

Galatasaray, Kayserispor'u 3 golle geçerek Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı. Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.

5. YILDIZIN YERİ DEĞİŞEBİLİR

Böylece Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu da görücüye çıktı. Ancak 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.