Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, 5. yıldızı formasına taktı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonu formalarının 5 yıldızlı versiyonunu görücüye çıkardı.
Galatasaray, Kayserispor'u 3 golle geçerek Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı. Sarı-kırmızılılarda 4 yıldızlı dönem sona ererken tüm ürünlerde de değişikliğe gidildi.
Böylece Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu da görücüye çıktı. Ancak 5. yıldızın yerinin yeni sezon formalarında daha farklı konumlanabileceği de belirtiliyor.
Son Dakika › Spor › Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo - Son Dakika
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