Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların bir numaralı gündemi ise Gedson Fernandes.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen genç orta saha oyuncusu sergilediği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Aslan, sezon başında bir kez daha kiralamak istediği Gedson'da mutlu sona ulaşamamıştı.
Ancak ara transferde Gedson Fernandes yeniden Galatasaray forması giymeye yakın. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre iki kulüp oyuncunun 1.5 yıllık kiralanması konusunda mutabakata vardı.
Son detayların görüşüldüğü ifade edilirken bu transfer için sarı-kırmızılıların 1.5 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği de aktarıldı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere - Son Dakika Spor