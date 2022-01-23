Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere

Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların bir numaralı gündemi ise Gedson Fernandes.

PERFORMANSIYLA TARAFTARIN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen genç orta saha oyuncusu sergilediği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Aslan, sezon başında bir kez daha kiralamak istediği Gedson'da mutlu sona ulaşamamıştı.

PORTEKİZ BASININDA GÜNDEM OLDU

Ancak ara transferde Gedson Fernandes yeniden Galatasaray forması giymeye yakın. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre iki kulüp oyuncunun 1.5 yıllık kiralanması konusunda mutabakata vardı.

1,5 MİLYON EURO CİVARINDA ÖDEYECEK

Son detayların görüşüldüğü ifade edilirken bu transfer için sarı-kırmızılıların 1.5 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği de aktarıldı.