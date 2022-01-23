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Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere - Son Dakika

Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere

23.01.2022 15:21

Galatasaray geçtiğimiz sezon kiraladığı genç orta saha oyuncusu Gedson Fernandes'i yeniden kadrosuna katmak üzere. Sergilediği performansla Sarı-kırmızılı taraftarların sevgisini kazanan Fernandes'in Galatasaray forması giymeye yaklaştığını belirten Portekiz basını, iki kulübün 1,5 yıllık kiralık sözleşmesi üzerinde mutabakata vardığını ve Sarı-kırmızılıların 1.5 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceğini yazdı.

Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılıların bir numaralı gündemi ise Gedson Fernandes.

PERFORMANSIYLA TARAFTARIN SEVGİSİNİ KAZANMIŞTI

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Galatasaray forması giyen genç orta saha oyuncusu sergilediği performansla taraftarların sevgisini kazanmıştı. Aslan, sezon başında bir kez daha kiralamak istediği Gedson'da mutlu sona ulaşamamıştı.

Portekiz basını yazdı! Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere

PORTEKİZ BASININDA GÜNDEM OLDU

Ancak ara transferde Gedson Fernandes yeniden Galatasaray forması giymeye yakın. Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre iki kulüp oyuncunun 1.5 yıllık kiralanması konusunda mutabakata vardı.

1,5 MİLYON EURO CİVARINDA ÖDEYECEK

Son detayların görüşüldüğü ifade edilirken bu transfer için sarı-kırmızılıların 1.5 milyon euro civarında bir bedel ödeyeceği de aktarıldı.

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Spor Toto Süper Lig, Gedson Fernandes, Galatasaray, Portekiz, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Galatasaray, Gedson Fernandes'i bir kez daha kadrosuna katmak üzere - Son Dakika
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