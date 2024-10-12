Galatasaray Genel Kurulu'nda İbra Kararı

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Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısında, yönetim kurulunun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Galatasaray Spor Kulübü'nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısında, 1 Haziran 2023 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun faaliyetleri ibraya sunuldu. Yönetim kurulunun faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Genel kurulda ayrıca denetim kurulu için yapılan oylamada da oy çokluğuyla ibra kararı çıktı. - İSTANBUL