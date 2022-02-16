Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı. Güç ve kuvvet egzersizlerinin ardından pozisyon ve bitiricilik çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı noktaladı.

Fernando Muslera, takımdan ayrı olarak topla saha çalışması yaparken, Işık Kaan Arslan özel programına uygun olarak idman yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.