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Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

16.02.2022 20:38
Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray çalışmalarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 21 Şubat Pazartesi günü Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı. Güç ve kuvvet egzersizlerinin ardından pozisyon ve bitiricilik çalışmaları yapan sarı-kırmızılı oyuncular, dar alanda oynanan çift kale maçla idmanı noktaladı.

Fernando Muslera, takımdan ayrı olarak topla saha çalışması yaparken, Işık Kaan Arslan özel programına uygun olarak idman yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına yarın devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Pazartesi, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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