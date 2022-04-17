Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda - Son Dakika

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

Galatasaray son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.