Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda - Son Dakika
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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

17.04.2022 11:21
Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

Galatasaray son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü.

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda - Son Dakika


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