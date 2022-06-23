Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı - Son Dakika
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Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı

23.06.2022 16:17

Borussia Dortmund'dan ayrılan Belçikalı orta saha Axel Witsel, Galatasaray'ın radarına girmişti. Ancak Witsel, İspanyol devi Atletico Madrid'in teklifini değerlendirerek 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Galatasaray'ın orta sahasına kazandırmak istediği yıldız futbolcu Axel Witsel, Avrupa'da adından sıkça söz ettiren İspanyol devi Atletico Madrid'e transfer oluyor. 33 yaşındaki futbolcu Dortmund ile yollarını ayırdıktan sonra birçok Avrupa kulübünün radarına girmişti.

1 YILLIK ANLAŞMA

Atletico Madrid, Belçikalı orta saha oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağladı. Fabrizio Romano'nun Matteo Moretto'dan aktardığı habere göre; Simeone, Witsel'in bu sezon Herrera'nın yerini doldurmasını istiyor.

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın istediği Axel Witsel İspanyol devi Atletico Madrid'e imza attı - Son Dakika


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