Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı - Son Dakika
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Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı

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Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu yapıldığı Galatasaray Lisesi'nin önüne kısa süreli gerginlik çıktı. Tartışmanın büyümesi çevredekilerin dahil olmasıyla engellendi.

25.05.2024 12:17
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Süper Lig devi Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.

2 ADAY VAR

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

KISA SÜRELİ BİR GERGİNLİK ÇIKTI

Galatasaray Lise bahçesinde gerginlik yaşandı. Birkaç saniye süren tartışma çevredekilerin dahil olmasıyla daha da büyümeden sona erdi.

Galatasaray\'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı

Bedii Süheyl Batum, Dursun Özbek, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı - Son Dakika
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