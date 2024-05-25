Süper Lig devi Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.
Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.
Galatasaray Lise bahçesinde gerginlik yaşandı. Birkaç saniye süren tartışma çevredekilerin dahil olmasıyla daha da büyümeden sona erdi.
Son Dakika › Spor › Galatasaray'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı - Son Dakika
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