Galatasaray\'ın Olağan Seçimli Genel Kurulunda kısa süreli gerginlik çıktı

Spor

Fenerbahçe\'nin bir kulağı da Konya\'da olacak

Gördüğü tedavi sonrası yaşadığı değişime kendi de inanmıyor

Süper Lig devi Galatasaray'ın olağan seçimli genel kurulu gerçekleştiriliyor. Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başladı.

2 ADAY VAR

Galatasaray'ın olağanüstü genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor. Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanıyor.

KISA SÜRELİ BİR GERGİNLİK ÇIKTI

Galatasaray Lise bahçesinde gerginlik yaşandı. Birkaç saniye süren tartışma çevredekilerin dahil olmasıyla daha da büyümeden sona erdi.