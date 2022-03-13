Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı

13.03.2022 19:11
Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı

Galatasaray'ın teknik direktörü Domenec Torrent'in Barcelona maçı sonrası basın toplantısında ülke karıştı. Kendisine İspanyolca yöneltilen bir soruya "Benim dilim Katalanca. Bu sebeple soruyu Katalanca cevaplayacağım" demesi ülkede büyük ses getirirken, İspanyolların bir kısmı Torrent'i saygısızlıkla suçladı.

Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Domenec Torrent'in maç sonu basın toplantısı olay oldu.

"KATALANCA CEVAP VERECEĞİM"

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında İspanyol bir gazetecinin yönelttiği soruyu Katalanca cevaplayacağını belirten Torrent, "Benim dilim Katalanca, size daha sonra tercüme ederler" demesi ülkeyi karıştırdı. İspanyol basını Torrent'i saygısızlıkla suçlarken Katalan hocaya hakaret içerikli mesajlar atıldığı öne sürüldü.

YORUMLAR
500

Domenec Torrent, Galatasaray, Barcelona, Hakaret, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı - Son Dakika


Son Dakika
19:06 Alanyaspor-Fenerbahçe maçı başladı! Canlı anlatım haberimizde
19:02 Vaka sayılarında durum nasıl? Bakan Koca haritayı paylaştı
18:45 BM Genel Sekreteri Guterres'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diplomatik çabalarından dolayı teşekkür
18:17 İstanbul'da motokurye, motosiklet ve scooter kullanımına yarın 10.00'dan itibaren izin verilecek
18:15 Kıyasıya bir maç! Adana Demirspor-Sivasspor'a 3-2 mağlup oldu
18:13 En son 2015 yılında yağmıştı! Kıbrıslı vatandaşlar karın keyfini doyasıya çıkardı
18:06 Bu geceye de dikkat! Kar yağışı ne zaman bitecek? Ekrem İmamoğlu açıkladı
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in görüşmesi bitti! İşte gündemdeki konu başlıkları
17:28 Taraftarlar Neymar ve Messi'ye öfkeli! Maç boyunca protesto sesleri yükseldi
17:08 Rıdvan Dilmen tarih verdi! Trabzonspor'un şampiyonluğu hakkında açıklama yaptı: Matematiksel olarak garantiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 19:17:19. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement