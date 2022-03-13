Galatasaray'ın teknik direktörüne İspanyollardan hakaret! Soruya verdiği cevap ortalığı karıştırdı - Son Dakika

Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile golsüz berabere kalan Galatasaray'da Domenec Torrent'in maç sonu basın toplantısı olay oldu.

"KATALANCA CEVAP VERECEĞİM"

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında İspanyol bir gazetecinin yönelttiği soruyu Katalanca cevaplayacağını belirten Torrent, "Benim dilim Katalanca, size daha sonra tercüme ederler" demesi ülkeyi karıştırdı. İspanyol basını Torrent'i saygısızlıkla suçlarken Katalan hocaya hakaret içerikli mesajlar atıldığı öne sürüldü.