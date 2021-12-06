Galatasaray'ın yıldızı Alexandru Cicaldau ülkesinde gündem oldu

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Alexandru Cicaldau ele avuca sığmıyor. Aslan'ın yıldızı, Romanya'nın en önemli gazetelerinden Gazeta Sportulilor'da kasım ayının en iyi futbolcusu seçildi.

FARK ATTI

Fotomaç'tan Burak Şentürk'ün aktardığı habere göre; Galatasaraylı yıldız, Cibrian Deac, Vadim Rata, Latovlevici, Nicolae Stanciu gibi adayların önünde görüldü.

3 KATEGORİDE

Cicaldau, gazete çalışanları, okuyucular, eski futbolcular ve teknik direktörün kullandığı oylar sonucunda en yüksek oyları aldı.

ÇOK SEVİLİYORLAR

Ayrıca Alexandru Cicaldau ve güzel sevgilisi Bianca Maria, ülkenin örnek çifti olarak gösteriliyor. Cicaldau ve kız arkadaşı Romanya'nın en popüler simaları arasına girdi. Çift Romanya'da yakından takip ediliyor.