Galatasaray John Meeks'i Transfer Etti

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, ABD'li forvet John Meeks'i transfer etti.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre 26 yaşındaki basketbolcu, 2025-26 sezonunda Galatasaray formasını giyecek.
Meek, kariyerinde Kouvot Kouvola, Donar Groningen, Aguada, Bnei Ofek Dist Hertzeliya ve Santeros de Aguada formalarını giydi.
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