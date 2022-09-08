Mathias Ross resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross Jensen'in 4 yıllığına kadroya katıldığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve kulübü Aalborg ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde 1 milyon 750 bin avro tutarında transfer bedeli ödenecektir." denildi.

Genç futbolcuyla 4 yıllık anlaşıldığı kaydedilerek, "Buna göre her bir futbol sezonu için oyuncuya net 400 bin avro ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.