Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1) - Son Dakika
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1)

16.05.2022 15:22
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1)

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı'nda basın toplantısı düzenleyen Elmas, seçimde başkanlığa aday olup olmayacağı konusunda bir takım spekülasyonlar yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ümit ediyorum ki Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bu dönem karşınıza son çıkışım. Herkesin speküle ettiği konuyu netleştiriyorum. 30 Nisan'daki seçimde aday değildim, 11 Haziran'da yapılacak seçim için de aday değilim. Daha önce bana soranlara defalarca girmeyeceğimi söylememe rağmen bunun üzerinden bir takım spekülasyonlar yapılıyor. Listelerin verileceği son tarihi beklemeksizin ve Galatasaray'da böyle bir dedikodunun önünü kapatmak adına bunu sizlerin karşısında açıklamak istiyorum."

Burak Elmas, bu konudaki kararının kesin ve net olduğunu ifade etti.

(Sürecek)

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1)
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1)
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1)
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1)
Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1)

YORUMLAR
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas elini kürsüye vura vura söyledi: Defalarca kez söyledim aday olmayacağım! Galatasaray Başkanı Burak Elmas elini kürsüye vura vura söyledi: Defalarca kez söyledim aday olmayacağım! Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, kulübün 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Burak Elmas, Galatasaray, Haziran, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın basın toplantısı (1) - Son Dakika
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