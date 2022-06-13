Yeni başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu, önce kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen'in Feriköy 'deki kabrine ziyarette bulanacak, ardından Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Metin Oktay 'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret edecek.

Kaynak: AA

Dursun Özbek, Metin Oktay, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Galatasaray Kulübünde mazbata ve devir teslim töreni yarın yapılacak - Son Dakika

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