Galatasaray Kulübünün divan kurulu toplantısı - Son Dakika

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün değerlerinin ve camia bütünlüğünün tehdit altında olduğunu belirterek, bununla mücadele etmenin şart olduğunu söyledi.

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen nisan ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Burak Elmas, "Atilla İlhan'ın söylediği gibi 'Ayrılıklar da sevdaya dahil, çünkü ayrılanlar hala sevgili.' Bugün 38. Başkan olarak buradaki son konuşmamı yapıyorum." dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpte bugüne kadar çok sayıda yıllık olağan genel kurulun yapıldığını ve birçok ayrışmanın yaşandığını anlatan Elmas, "Şunun teminatını verebilirim ki her ne olursa olsun son gerçekleşen olağan genel kurulumuzun, Galatasaray'da ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, ileride Galatasaray'ın birleşmesini engelleyecek bir sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu artık ileriye bakmak lazım. Çünkü Galatasaray çok kritik bir dönemden geçiyor. Galatasaray'ın en önemli unsuru olan değerleri ve aile bütünlüğü uzun zamandır tehdit altında. Galatasaray'ın içinde bulunduğu bu tehlikeli durumu hissederek bir mücadele vermek şart." diye konuştu.

"Onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar"

Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulüpte 30 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün yarışacağını anımsatarak şunları kaydetti:

"Sizlere garanti ediyorum onlar da bizim yaşadıklarımızı yaşayacaklar. Bu kişiye mahsus bir muamele değil artık. Galatasaray'da, Galatasaray'ı kendisine hafta sonu eğlencesi yapmış, eleştiriyi geleceğe birlikte gitmek için değil kendini tatmin için yapan, arkadaşlarıyla, kişilerle intikamını Galatasaray üzerinden alan, Galatasaray'ı, ailesi ve yaşadığı değerler olarak değil bir araç olarak görenler, onlara da bunları yapamaya devam edecek. Sizlerden çok öneli bir ricam var. 30 Nisan'da kim başkanımız seçilirse seçilsin, azınlıkların sesiyle onların yıpratılmasına değil çoğunluğun desteğiyle onların Galatasaray'a hizmet etmesine, Galatasaray'ı ileriye taşınmalarına izin verin. Görevlerinin tamamlanmasına izin verelim. Eleştirileri kişi bazlı değil konu bazlı yapalım. Bu Galatasaray'ın geleceği için çok önemli."

Divan kurulu tarafından son yıllardaki yönetimlerin yaptığı faaliyetlerin incelenmesi için kurulan araştırma komisyonuna değinen Elmas, "Bunun hedefi bir cadı avı değildir. Birinin yaptığı yolsuzluk, hırsızlık tespiti kesinlikle değil. Galatasaray'ı maddi olarak buraya getirmiş olan yanlışların tespiti ve bunların bir daha tekrarlanmaması, Galatasaray'ın da böyle duruma tekrar gelmemesi için bunu önemsiyorum. Lütfen kişisel kavgaları öne koyarak, sorunları kişilere zimmetlemekten vazgeçelim." şeklinde görüş belirtti.

Burak Elmas, başkan adaylarının rahat çalışması için gerekli tüm adımları attıklarını belirterek, "Bu seçim yarışının, Galatasaray'a yakışan şekilde geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 30 Nisan'a kadar Galatasaray yönetimi ve başkanı Galatasaray'ın temsiline devam edecek, Galatasaray'da bir boşluk olmayacak. Galatasaray'ı en iyi şekilde yeni seçilen başkan ve yönetim kuruluna devredeceğiz. Bundan bir şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da yaşanan sorunların çözümü için içlerinde önemli bir fikir mücadelesi vermeleri gerektiğini aktaran Elmas, sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray, aile yapısını, herkesin bahsettiği fakat yaşamadığı değerlerini savunacak mı? Galatasaray, iktidarı paylaşma ve kendisi üzerinden güç devşirme savaşına, geleceğini teslim edecek mi etmeyecek mi? Hiçbir yönetim Galatasaray'da bu iradeyi göstermediği müddetçe bu birlikteliği kolay kolay sağlayamaz. Onun için yeni yönetimlere destek olmak için bu fikir mücadelesini içimizde vermek zorundayız."

Burak Elmas, dönemlerinde birlikte çalıştığı tüm kurul üyeleri ve profesyonelle teşekkür ederek, salondan ayrıldı.