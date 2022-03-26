Galatasaray Kulübünün mali kongresi başladı - Son Dakika

Galatasaray Kulübünün yıllık olağan mali genel kurul toplantısı başladı.
Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda basına kapalı gerçekleştirilen ve GSTV'den canlı yayınlanan kongrenin genel kurul divan başkanlığına Metin Sinan Aslan seçildi.
Kongrede, kulüp yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının katılımcılara aktarılmasının ardından görüşmelere başlanacak.
Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların tamamlanması sonrası merhum Mustafa Cengiz ile Burak Elmas dönemlerinin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulacak.
Kongrede verilen önerge üzerine ibra oylamalarının kapalı usulde yapılması oy birliğiyle kabul edildi.
Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp karara bağlanacağı genel kurulda, kulüp ile iştiraklerinin 2022 yılı bütçesi de oylanacak.
Kaynak: AA
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