Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Geçen sene 2021 yılına girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Norveçli futbolcu, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Omar, en son 26 Aralık 2020'de Galatasaray'ın Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı maçta görev almıştı.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ise sakatlığına rağmen kafilede yer aldı. Bu sezon Demir Grup Sivasspor maçında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Uruguaylı file bekçisi, görev almamasına rağmen İzmir'de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği stoper Semih Kaya ise bu sezon ilk kez kafilede yer aldı. Semih, Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı.Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, geçtiğimiz hafta oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Savunmada cezalı Atakan'ın yerine cezası biten Arslanagic'e şans veren Maestro, Kahraman'ın yerine sakatlıktan kurtulan Atınç'ı oynattı. Sağ bekte Murat'ı kesip Kerim'e şans tanıyan deneyimli teknik adam, sol bekte Moubandje'nin yerine ise Berkan'ı oynattı. Cezası sona eren Obinna yeniden formasına kavuşurken, Aytaç yedek soyundu. Maestro, Tijanic'in yerine ise Ndiaye'yi oynattı.İzmir ekibinde sakatlıktan kurtulan Jahovic de müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise ikinci kez yakalandığı koronavirüs nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerini alamadı.