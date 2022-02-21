Üye Girişi
Galatasaray maçından notlar - Son Dakika

Galatasaray maçından notlar

21.02.2022 20:23
Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da sağ bek Omar Elabdellaoui bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıktı. Geçen sene 2021 yılına girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yaralanan Norveçli futbolcu, uzun süre sahalardan uzak kaldı. Yoğun bir tedavi sürecinin ardından sahalara dönen Omar, en son 26 Aralık 2020'de Galatasaray'ın Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı maçta görev almıştı.

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera ise sakatlığına rağmen kafilede yer aldı. Bu sezon Demir Grup Sivasspor maçında sol diz çapraz bağlarından sakatlanan Uruguaylı file bekçisi, görev almamasına rağmen İzmir'de takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna dahil ettiği stoper Semih Kaya ise bu sezon ilk kez kafilede yer aldı. Semih, Göztepe maçına yedek kulübesinde başladı.Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, geçtiğimiz hafta oynanan Atakaş Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı. Savunmada cezalı Atakan'ın yerine cezası biten Arslanagic'e şans veren Maestro, Kahraman'ın yerine sakatlıktan kurtulan Atınç'ı oynattı. Sağ bekte Murat'ı kesip Kerim'e şans tanıyan deneyimli teknik adam, sol bekte Moubandje'nin yerine ise Berkan'ı oynattı. Cezası sona eren Obinna yeniden formasına kavuşurken, Aytaç yedek soyundu. Maestro, Tijanic'in yerine ise Ndiaye'yi oynattı.İzmir ekibinde sakatlıktan kurtulan Jahovic de müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ise ikinci kez yakalandığı koronavirüs nedeniyle Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerini alamadı.


YORUMLAR
500
Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro Taraftarlardan büyük tepki! Feghouli ve Babel'den daha fazla katkı sağlayan Morutan kadroya alınmadı Taraftarlardan büyük tepki! Feghouli ve Babel'den daha fazla katkı sağlayan Morutan kadroya alınmadı Galatasaray maçından notlar Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig, Omar Elabdellaoui, Galatasaray, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:12 Pendik'te feci olay! Ödünç aldığı aracı kenara çekip tabancayla intihar etti
20:07 İBB teftişinde de adı geçiyordu! DİAYDER davasında ara karar çıktı, 3 sanık tahliye edildi
20:06 Son Dakika: Ülkemizde 21 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 268 kişi vefat etti, 85 bin 26 yeni vaka tespit edildi
20:04 Az kalsın Asiye'nin ölümüne neden olan pitbull saldırısında tutuklu 4 kişi de tahliye edildi!
20:00 Taraftar ne yapacaklarını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
19:26 Eski eşini katledip cansız bedenini yol kenarına bırakmıştı! O kişiye müebbet hapis cezası verildi
19:12 Son Dakika: Ukrayna'dan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı yapıldı
18:59 Galatasaray'ın Göztepe karşılaşmasındaki ilk 11'i netleşti! Torrent'ten şaşırtan kadro
18:58 Son Dakika: Putin'den kritik açıklama: Donetsk ve Luhanks'ın resmen tanınması konusunda bugün karar vereceğim
18:44 Eski eşinin ihanetiyle gündem olan Berdan Mardin'i yeni aşka yelken açtı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 20:30:29. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement